Finlandiya'da babalara eşit doğum izni hakkı: Her ebeveyne 164 gün ücretli izin

Finlandiya'da yeni hükümet, babaların çocuklarıyla daha fazla vakit geçirmesini sağlamak amacıyla her iki ebeveyne de eşit süreli doğum izni verilmesine yönelik planlarını açıkladı.

Ücretli ebeveynlik izni, her ebeveyn için 164 güne, toplamda da 14 aya çıkarılacak.

Diğer bir İskandinav ülkesi İsveç'te ise Avrupa'nın en uzun ebeveynlik izni kullanılıyor. Burada çocuğun doğumundan itibaren her ebeveyn 240 gün izin alabiliyor.

Finlandiya bu değişikliklerle "cinsiyet eşitliğini" teşvik etmek istiyor.

Finlandiya'da mevcut doğum izni 4,2 ay. Babalar ise, çocukları iki yaşına gelinceye dek 2,2 ay izin kullanabiliyor. Buna ek olarak ebeveynler arasında paylaşılabilecek altı aylık bir izin de var, ancak, babaların sadece dörtte biri bu haklarını kullanıyor.

Hükümetin önerdiği yeni planlar ise genel olarak ebeveynlik iznine yönelik.

Buna göre, her bir ebeveyne 164 günlük izin verilecek. Bekar anneler ise her iki ebeveyne verilen iznin toplamı kadar izin kullanabilecek.

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Uygulama konusunda sıkıntılara dikkat çekiliyor

Dünyanın en genç başbakanı olan Sanna Marin, Finlandiya'da cinsiyet eşitliğini sağlamak için hala alınması gereken yol olduğunu söylemiş ve babaların, çocukları küçükken onlarla yeterince zaman geçirmemesinden şikayet etmişti.