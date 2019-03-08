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Finlandiya’da hükümet istifa ediyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.03.2019 11:25 | Son Güncelleme

Finlandiya Başbakanı Juha Sipila, hükümetin bugün istifasını sunacağını açıkladı.Finlandiya’da hayata geçirilemeyen eğitim-sağlık reformu çalışması bir hükûmetin daha sonunu getirdi.

Finlandiya Başbakanı Juha Sipila, hükümetin bugün istifasını sunacağını açıkladı.
Finlandiya’da hayata geçirilemeyen eğitim-sağlık reformu çalışması bir hükûmetin daha sonunu getirdi. Finlandiya Başbakanı Juha Sipila, bugün düzenlediği basın toplantısında, Türkiye saatiyle 12.00’de Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto ile bir araya geleceğini açıkladı. Başbakan Sipila, Cumhurbaşkanı Niinisto’ya hükümetin istifasını sunacağını duyurdu. Sipila, Türkiye saatiyle 12.45’te, Başbakanlık konutu Kesaranta’da tekrar basın toplantısı düzenleyeceğini söyledi.

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