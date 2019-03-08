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Finlandiya'da hükümet istifa etti

08.03.2019 14:13 | Son Güncelleme

Finlandiya'da sağlık reformunu meclisten geçiremeyen Juha Sipila liderliğindeki merkez sağ hükümet istifa etti.

Finlandiya'da hükümet istifa etti

5 hafta sonra genel seçimlere gidecek olan Finlandiya'da sağlık reformunu meclisten geçiremeyen Başbakan Juha Sipila liderliğindeki merkez sağ hükümet istifa kararı aldı.

Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto Başbakan Sipila'nın istifasını kabul etti. Cumhurbaşkanı, Başbakan Sipila'dan 14 Nisan seçimleri sonrası yeni hükümet kurulana kadar geçici hükümet olarak görevini üstlenmesini talep etti.

Hükümette bulunan Merkez Parti Parti Meclis Grup Başkanı Antti Kaikkonen Twitter hesabından istifa kararının partinin sağlık reform paketinin bu yasama döneminde meclisten geçiremeyecek olması sebebiyle alındığını açıkladı.

2015 yılından beri iktidarda bulunan merkez sağ koalisyon hükümetinde Merkez Parti, muhafazakar Ulusal Koalisyon Partisi ve Mavi Reform partisi yer alıyordu. Başbakan Sipila'nın en önemli ve en büyük projesi olarak nitelendirilen reform paketi koalisyon ortakları arasında da anlaşmazlığa neden oluyordu.

Reform planında belediyelerin görev alanında bulunan sosyal ve sağlık hizmetleri eyalet hükümetlerinin görev alanına alınmasını öneriliyordu. Muhalefette yer alan Sosyal Demokratlar ve Yeşiller planı, muhafazakarlarca desteklenen özel sağlık kurumlarının yaygınlaştırıldığı gerekçesiyle eleştiriyordu.

rtr,dpa/MY, HT

© Deutsche Welle Türkçe

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