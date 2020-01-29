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Finlandiya'da ilk koronavirüs vakası görüldü

SAĞLIK HABERLERİ  | 29.01.2020 21:45 | Son Güncelleme

Finlandiya'da, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve salgına dönüşen yeni tip koronavirüs (2019-nVoC) vakasına rastlandığı bildirildi.

Finlandiya'da ilk koronavirüs vakası görüldü

Sağlık yetkilileri, Vuhan'dan 5 gün önce ayrılan ve Finlandiya'ya gelen 32 yaşındaki Çinli bir kadında yeni tip koronavirüs tespit edildiğini belirtti.

Çinli kadının Rovaniemi şehrindeki hastanede tecrit altına alındığını belirten yetkililer, tedavisinin sürdüğünü kaydetti.

YENİ TİP KORONAVİRÜS SALGINI

Yeni tip koronavirüs, ilk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde, 12 Aralık 2019'da tespit edilmişti. Vuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu, 31 Aralık 2019'da kentteki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı ile teması bulunan 27 kişide daha "gizemli" hastalığın görüldüğünü açıklamış ve pazarı kapatmıştı.

Ülkede, yeni tip koronavirüse yönelik bilimsel çalışmalarda, virüsün genetik dizininin Çin'e özgü yarasa ve yılan türlerinden kaynaklandığına dair sonuçlar elde edilmiş, salgın sona erinceye kadar ülkede yabani hayvan ticareti yasaklanmıştı.

Virüsün kısa sürede Vuhan'dan diğer kent ve eyaletlere sıçraması nedeniyle 22 Ocak'tan bu yana başta Vuhan olmak üzere, Hubey eyaletine bağlı 17 kentte toplu ulaşım durdurulmuştu.

Ülkede bugün itibarıyla can kaybı 132'ye, virüs bulaşan hasta sayısı 5 bin 974'e, müşahede altındaki hasta sayısı 59 bin 990'a çıktı.

Yeni tip koronavirüs solunum, hapşırma ve öksürme durumlarında hava yoluyla bulaşıyor. İlk belirtileri yüksek ateş, boğaz ağrısı, öksürük, nefes darlığı, solunumda zorluk ve ishal şeklinde ortaya çıkıyor.

İleri safhalarda zatürre ve böbrek yetmezliğine neden olan virüs, nihayetinde ölümle sonuçlanabiliyor.

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Finlandiya koronavirüs salgın virüs

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Ne abarttınız be domuz gribi gibi sars gibi bir hastalık hatta daha az tehlıkeli.
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