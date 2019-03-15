HABER

Finlandiya'da mescide ırkçı saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2019 16:51 | Son Güncelleme

Helsinki'deki bir mescidin duvarlarına İslam'a hakaret içeren ifadeler yazıldı

HELSİNKİ (AA) - Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de bir mescide iki sabah arka arkaya saldırılar düzenlendi.

Mellunmaki semtinde bulunan mescidine yönelik saldırılarda maddi hasar meydana geldi.

Mescidi kullanan cemaatin yönetim kurulu üyesi Hasan Sahim, yaptığı açıklamada, mescidin duvarlarına İslam'a ağır hakaretler içeren ifadeler yazıldığını belirtti.

Helsinki Emniyet Müdürlüğünden Komiser Sampo Suomala da çirkin saldırı ile ilgili suç duyurusunda bulunulduğunu ve olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

Öte yandan, Helsinki Emniyet Müdürlüğü Suçları Önleme Dairesi Yöneticisi Jari Taponen, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Yeni Zelanda'daki camilere yönelik terör saldırılarıyla ilgili yorumda bulunurken, Finlandiya'daki Müslümanların da sürekli nefret suçlarına maruz kaldıklarını ifade etti.

Taponen açıklamasında, nefret söylemlerinin toplumda alışageldik güncel bir konu gibi algılanmasının, bir süre sonra suçların da sıradan vakalar gibi genelleşmesine neden olabileceği uyarısında bulundu.

PARTNERİnsan hiç mi yaşlanmaz?İnsan hiç mi yaşlanmaz?
GÜNCELLEME - Kocaeli merkezli 7 ildeki FETÖ/PDY operasyonuGÜNCELLEME - Kocaeli merkezli 7 ildeki FETÖ/PDY operasyonu
KKTC Tüketiciler Derneğinden İHA’ya ödülKKTC Tüketiciler Derneğinden İHA’ya ödül
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
helsinki mescid saldırı

En Çok Okunan Haberler

Sen misin o hareketi yapan! Flaş karar

Sen misin o hareketi yapan! Flaş karar

Son dakika! Yeni Zelanda'daki katliama Türkiye'den tepkiler

Son dakika! Yeni Zelanda'daki katliama Türkiye'den tepkiler

Yeni Zelanda'da 2 camiye silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Yeni Zelanda'da 2 camiye silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Diyarbakır'da iki aile biribirine girdi! 3 ölü, 4 yaralı

Diyarbakır'da iki aile biribirine girdi! 3 ölü, 4 yaralı

Ronaldo'nun WhatsApp konuşması ortaya çıktı

Ronaldo'nun WhatsApp konuşması ortaya çıktı

Yeni Zelanda'da iki camiye silahlı saldırı!

Yeni Zelanda'da iki camiye silahlı saldırı!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan F-35 açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan F-35 açıklaması

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Lüks araç paramparça oldu! 1 kişi hayatını kaybetti

Lüks araç paramparça oldu! 1 kişi hayatını kaybetti

Akşener'den gerilim yaşadığı Erdoğan'a: Sen hapse giderken...

Akşener'den gerilim yaşadığı Erdoğan'a: Sen hapse giderken...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
CHP'li milletvekilinin ayakkabıları kayboldu, terlikle cenaze namazı kıldı

CHP'li vekile camide büyük şok! Hoca anons yaptı ama...

Milli Savunma Bakanlığı acı haberi duyurdu: 1 asker şehit

Kahreden haber geldi: 1 asker şehit

İlişkiye girerken kameraya kaydedip... Skandal böyle ortaya çıktı

İlişkiye girerken kameraya kaydedip... Skandal!

Ortadaki adamın karısı hangisi?

Ortadaki adamın karısı hangisi?

TEM'de şüpheli paket paniği

TEM'de şüpheli paket paniği

'Saddam' çalılıkların arasında yakalandı

'Saddam' çalılıkların arasında yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.