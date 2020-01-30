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Finlandiya'da Romanlara ayrımcılık yapan akaryakıt istasyonu çalışanı hakkında yasal işlem

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2020 19:32 | Son Güncelleme

Finlandiya'da Romanlara ayrımcılık yapan akaryakıt istasyonu çalışanı hakkında yasal işlem

HELSİNKİ (AA) - Finlandiya'da savcılık, Roman bir aileye ayrımcılık yaptığı gerekçesiyle akaryakıt istasyonu çalışanı hakkında yasal işlem başlatılması kararı aldı.

Başkent Helsinki yakınlarındaki bir akaryakıt istasyonunda, Roman aileye hizmet vermek istemeyen çalışan hakkında ayrımcılık yaptığı için yasal işlem başlatıldı.

Tino Lindeman isimli Roman vatandaş, peşin para vermesine rağmen kendisine benzin satmayan çalışanı cep telefonuyla kayda alıp YouTube hesabında yayımladı. Çalışana, "Roman olduğum için mi bunlar oluyor?" diye soran Lindeman'a, akaryakıt istasyonu görevlisi "Maalesef aynen öyle." yanıtını verdi.

Görüntülerin yayımlanmasının ardından olaya tepki gösteren Finlandiyalı petrol ve doğal gaz şirketi "Neste", ayrımcılığın kökünü kazımak için gerekli tüm adımların atılacağını açıkladı.

Savcılık ise akaryakıt çalışanı hakkında iddianame hazırlarken, "Neste" şirketi ile ilgili takipsizlik kararı verdi.

17 milyar avro piyasa değeriyle Finlandiya Borsası'nın en büyük şirketlerinden olan ve hisselerinin yarısına yakını devlete ait şirket, çalışanına yönelik herhangi bir işlem yapıp yapmadıklarına dair henüz açıklamada bulunmadı.

Etnik köken temelinde ayrımcılık yapmak, Finlandiya'daki ceza kanununa suç sayılıyor.

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Anahtar Kelimeler:
ayrımcılık Finlandiya Roman

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