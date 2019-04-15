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Finlandiya'da sandıktan "koalisyon" çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2019 00:42 | Son Güncelleme

Finlandiya'da yapılan genel seçimlerin ardından oyların yüzde 17,8'ini alan Sosyal Demokrat Parti birinci olurken, aşırı sağcı Gerçek Finler Partisi ise ikincilik elde etti

HELSİNKİ (AA) - Finlandiya'da yapılan genel seçimde resmi olmayan ilk sonuçlara göre Sosyal Demokrat Parti (SDP) oyların yüzde 17,8'ini alarak birinci oldu.

Gelecek dört yıl ülkeyi yönetecek isimlerin belirlendiği seçimde, hiçbir parti 200 sandalyeli mecliste çoğunluğu sağlayamadı.

SDP'nin oyların yüzde 17,8'ini aldığı seçimin sürprizi, aşırı sağcı Gerçek Finler Partisi oldu. 2015 seçimindeki başarısını artıran parti, seçimi ikinci olarak tamamladı.

Öte yandan, dört yıl önceki seçime göre milletvekili sayısını en çok artıran partiler Yeşiller ve SDP oldu.

Bu arada, 2015'te Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ağır ifadeler kullandıktan sonra meclise giren tek Türk milletvekili Ozan Yanar (Yeşiller), bu kez seçilemedi. Yanar, Gezi olaylarını ve medya yayınlarını Helsinki'de örgütleyen ana figür olarak biliniyordu.

Gerçek Finler Partisi, geçen dönemde de koalisyon ortağı olmuş ancak aşırıya kaçan söylemleri nedeniyle dışlanınca hükümet krizi yaşanmıştı. Gerçek Finler Partisi'nden bakanlar, partilerinden ayrılarak hükümette kalmış ve bu sayede hükümet dağılmaktan kurtulmuştu.

4,5 milyon kayıtlı seçmenin bulunduğu Finlandiya'daki seçimde katılım yüzde 72 olarak açıklandı.

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Finlandiya genel seçim Koalisyon seçim

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