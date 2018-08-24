Finlandiya'da trafik kazası: 4 ölü, 17 yaralı

STOCKHOLM (AA) - Finlandiya'nın Kuopio kentinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi öldü, 17 kişi yaralandı.
Finlandiya devlet televizyonu YLE'nin haberine göre, İsveç'te yaşayan Fin vatandaşı emeklileri taşıyan bir yolcu otobüsü, kırmızı ışıkta duran araçlara çarptıktan sonra devrilerek köprüden demir yoluna düştü.
Kazada 4 kişi öldü, 17 kişi yaralandı.
Kuopio Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kazanın otobüsün fren sistemindeki bir arızadan kaynaklandığı ifade edildi.
Finlandiya Başbakanı Juha Sipila, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ölenlerin yakınlarına başsağlığı diledi.
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