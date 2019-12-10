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Finlandiya'da yeni hükümet kuruldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.12.2019 19:21 | Son Güncelleme

34 yaşındaki Sanna Marin, dünyanın en genç başbakanı oldu - Yeni hükümette 12 kadın, 7 erkek bakan bulunuyor

HELSİNKİ (AA) - Finlandiya'da geçen hafta Başbakan Antti Rinne'nin istifasının ardından 34 yaşındaki Sanna Marin'in başbakanlığında kurulan yeni hükümet Mecliste güvenoyu aldı.

Marin, yeni hükümetin güvenoyu almasıyla dünyanın en genç başbakanı ünvanının da sahibi oldu. Yeni hükümette 12 kadın, 7 erkek bakan görev yapacak.

Son günlerde Suriye'deki kamplarda bulunan DEAŞ mensuplarının çocuklarının Finlandiya'ya getirilmesine ilişkin uluslararası hukuk kurallarını ihlal ettiği ileri sürülen Pekka Haavisto (Yeşiller Partisi) yeni kabinede de dışişleri bakanı olarak görev aldı.

Yeşiller Partisi Genel Başkanı Maria Ohisalo da göçmen konularında en etkili makam olan içişleri bakanlığı görevine devam edecek.

Seçimde Türk adaylara verdiği destek ve Türkiye ile ilişkilere ılımlı bakmasıyla tanınan Sosyal Demokrat Partili (SDP) Ville Skinnari de kalkınma ve dış ticaret bakanlığı görevini sürdürecek.

Bu arada, gelecek yıl ilkbaharda yapılacak SDP kongresinde Marin'in parti genel başkanlığına seçilmesine de kesin gözüyle bakılıyor. Marin'in SDP'nin başına geçmesi durumunda, koalisyon hükümetini oluşturan beş partinin de genel başkanları kadın olacak.

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Anahtar Kelimeler:
Finlandiya hükümet seçim

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