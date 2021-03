Finlandiya’da yılda 50 bine yakın kadın şiddet kurbanı oluyor

İskandinav ülkesi Finlandiya’da yılda 50 bine yakın kadın cinsel ya da fiziksel şiddete maruz kalırken, faillerin çoğu ceza almıyor. Her 100 bin kişi başına düşen 0.36’lık cinayet oranıyla Finlandiya, AB üyesi ülkeler içinde kadın cinayetleri bakımından üçüncü sırada yer alıyor.

Dünyanın en mutlu ülkeleri sıralamasında ilk sıralarda yer alan Finlandiya’da kadına yönelik şiddet ülkede büyük bir toplumsal sorun olmayı sürdürüyor. Çeşitli sivil toplum kuruluşlarının yaptığı araştırmalara göre, ülkede her yıl 50 bine yakın kadın cinsel ya da fiziksel şiddete maruz kalıyor ancak faillerin neredeyse tamamı ceza almıyor. Kadınlara yönelik şiddeti araştıran Ulusal Suçluluk Kurbanları Araştırma Kurumu, Finlandiya’da 50 bine yakın kadının her yıl değişik biçimlerde şiddete maruz kaldığını ifade açıkladı. Vakaların sadece yaklaşık yüzde 5’inin polise bildirildiğini belirten kurum, mahkemeye intikal eden kadına şiddet davalarının azının mahkumiyetle sonuçlandığını aktardı.

Uluslararası Af Örgütü’nden Finlandiya’ya suçlama

Finlandiya’yı cinsel şiddete karşı yeterli önlem almamak ve failleri cezalandırmamakla suçlayan bir diğer kurum ise Uluslararası Af Örgütü. Örgütün Finlandiya merkezi, kadınlara yönelik cinsel şiddet suçlularının yüzde 1’inden daha azının yargı tarafından cezalandırıldığını belirtti.