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Finlandiya’da yolcu gemisi karaya oturdu, 400’den fazla kişi mahsur kaldı

22.11.2020 13:51 | Son Güncelleme:
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Finlandiya’da bir yolcu gemisinin liman yakınlarında karaya oturması sonucu 400’den fazla yolcu ve mürettebat gemide mahsur kaldı.Finlandiya’da Aland Adaları’nın Mariehamn limanı yakınlarında Finlandiyalı şirkete ait MS Viking Grace adlı yolcu gemisi şiddetli rüzgar nedeniyle karaya oturdu.

Finlandiya’da bir yolcu gemisinin liman yakınlarında karaya oturması sonucu 400’den fazla yolcu ve mürettebat gemide mahsur kaldı.
Finlandiya’da Aland Adaları’nın Mariehamn limanı yakınlarında Finlandiyalı şirkete ait MS Viking Grace adlı yolcu gemisi şiddetli rüzgar nedeniyle karaya oturdu. Yerel kaynaklardan yapılan açıklamada 331 yolcu ve 98 mürettebatın geceyi gemide geçirdiği ve sabah saatlerinde sahil güvenlik ekibi tarafından tahliye edildiği belirtildi.
Sahil Güvenlik’ten yapılan açıklamada geminin Mariehamn limanına çekildiği ve yaralanan olmadığı kaydedildi.

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