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Finlandiya’dan AB’ye ‘Brezilya’dan sığır eti ithalatını yasaklama’ önerisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.08.2019 15:15 | Son Güncelleme

Finlandiya, Amazon ormanlarındaki yangının yol açtığı tahribat nedeniyle Brezilya’dan sığır eti alımının yasaklanması önerisinde bulundu.Amazon ormanlarında çıkan yangın Avrupa Birliği (AB) ülkelerini harekete geçirdi.

Finlandiya, Amazon ormanlarındaki yangının yol açtığı tahribat nedeniyle Brezilya’dan sığır eti alımının yasaklanması önerisinde bulundu.
Amazon ormanlarında çıkan yangın Avrupa Birliği (AB) ülkelerini harekete geçirdi. AB Dönem Başkanlığını yürüten Finlandiya, Amazon ormanlarında çıkan yangınların yol açtığı tahribatın ardından Brezilya’dan sığır eti alınmasının yasaklanması ihtimalini gündeme getirdi. Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Maliye Bakanı Mika Lintila Amazon ormanlarındaki yangının yol açtığı tahribatı kınayarak, AB ve Finlandiya’nın Brezilya’dan sığır eti ithalinin yasaklanması olasılığını acilen incelemesi gerektiği önerisinde bulundu” denildi.

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