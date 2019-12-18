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Finlandiya'dan IŞİD'lilerin iadesine yeşil ışık

DÜNYA HABERLERİ  | 18.12.2019 15:09 | Son Güncelleme

Finlandiya'da hükümetin, Suriye'de kalan IŞİD iltisaklı vatandaşlarından kadın ve çocukların ülkeye dönüşleriyle ilgili kararı mecliste de destek buldu.

Finlandiya'dan IŞİD'lilerin iadesine yeşil ışık

Fin hükümetinin Suriye'de bulunan terör örgütü IŞİD bağlantılı kadın ve çocukların iadesiyle ilgili kararı nedeniyle muhalefet kanadı, meclise soru önergesi sundu. Yapılan oylamada, hükümet 79'a karşı 110 oyla güvenoyu aldı.

Hükümete danışmadan, sadece cumhurbaşkanının bilgisi dahilinde IŞİD'li Fin vatandaşlarını ülkeye getirmek üzere bir operasyona kalkışmakla suçlanan Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ve hükümete karşı soru önergesi sunan muhalefet partileri yeterli desteği bulamadı.

Oylamanın ardından kesinleşen karara göre, Suriye'deki El Hol Kampı'nda bulunan Finlandiya vatandaşı çocuklar en kısa zamanda ülkeye getirilecek. Annelerin durumu ise ayrıca incelenerek karara bağlanacak.

Muhalefetteki aşırı sağcı Gerçek Finler Partisi ile destekçisi Ulusal Koalisyon Partisi, IŞİD bağlantılı Finlandiya vatandaşlarının ülkeye getirilmesinin ciddi güvenlik riski yaratacağını savunuyor.

KAYNAK: AA

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Anahtar Kelimeler:
DEAŞ Finlandiya iade IŞİD

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