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Finlandiya’dan Trump’a “Tırmık” Esprileri

21.11.2018 18:43 | Son Güncelleme

Trump, Finlandiya’da halkın orman toprağını tırmıkla taradığını, bu yüzden California’daki yangın gibi büyük felaketlerle yüzyüze kalmadıklarını söylemişti. Finlandiya’daki sosyal medya kullanıcıları yaratıcı paylaşımlarla bu açıklamayı alaya aldı

Finlandiya’dan Trump’a “Tırmık” Esprileri

Finlandiya halkı, Başkan Trump’la dalga geçiyor. Trump, California’daki orman yangını bölgesini ziyaretinde Finlandiya Cumhurbaşkanı ile konuşmasından bahsetmiş ve Finlandiya halkı için “orman toprağını çok sık tırmıkla tarıyorlar ve bu yüzden bu tür sorunlarla karşılaşmıyorlar” demişti.

Ancak Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto geçtiğimiz günlerde verdiği röportajda, Trump’la ülkenin erken uyarı sisteminden konuştuklarını, tırmıklamakla ilgili konuştuğunu hatırlamadığını söyledi.

Trump’ın bu yorumu üzerine, Finlandiya’daki sosyal medya kullanıcıları Twitter’da “haravointi” yanı “tırmıklamak” etiketiyle paylaşım yapmaya başladı.

Kullanıcılar, Trump’ın “Amerika’yı Yeniden Güçlü Yapalım”

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