HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Finlandiyalılar 22 yıl sonra çilek tarlalarına geri döndü

Finlandiyalılar 22 yıl sonra çilek tarlalarına geri döndü

DÜNYA HABERLERİ  | 15.07.2020 09:24 | Son Güncelleme

"Yaklaşık 22 yılın ardından çilek tarlasında yeniden Finlandiyalı işçileri görüyoruz". Bu sözler Finlandiya'nın en büyük çilek çiftliğinin sahibi Vesa Koivistoinen'e ait.

Finlandiyalılar 22 yıl sonra çilek tarlalarına geri döndü

Covid-19 krizinden dolayı yabancı mevsimlik işçiler gelemeyince, ürünü kurtarmak için çiftçiler sosyal medya üzerinden kampanya başlattı. Hükümetin de desteklediği, #Seasonwork etiketiyle yürütülen kampanyaya binlerce Finlandiyalı olumlu yanıt verdi.

Ürünlerin tarlada kalmasına engel olmak için çiftçilerin çağrısına cevap veren yerli tarım işçileri arasında çok sayıda öğrenci ve emekli de bulunuyor.

Finlandiya'nın, sadece çilek hasadı için yıllık yaklaşık 16 bin sezonluk tarım işçisine ihtiyacı var ve bunun büyük bir kısmı yurt dışından karşılanıyor.

Ancak koronavirüs salgınıyla birlikte uygulanan seyahat kısıtlamaları beraberinde iş gücü açığını da getirdi. Helsinki hükümeti başlattığı istihdam programlarıyla açığı iç piyasadan kapatmaya çalışıyor.

Bu sene, mevsimlik işçilerin sadece üçte biri yurt dışından gelebildi. Bunların da tamamına yakını Ukrayna vatandaşlarından oluşuyor.

Ukrayna'da forklift operatörü olarak çalışan bir işçi, Finlandiya'da marul, brokoli ya da çilek toplayarak ülkesindeki maaşının tam üç katını kazanabiliyor.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Havuz sonrası poza 1 milyon beğeni! Havuz sonrası poza 1 milyon beğeni!
Trump'tan kritik yaptırım tasarısına onayTrump'tan kritik yaptırım tasarısına onay
Hibrit ne demek? Hibrit eğitim modeli nedir?Hibrit ne demek? Hibrit eğitim modeli nedir?

En Çok Okunan Haberler

Survivor 2020 şampiyonu belli oldu!

Survivor 2020 şampiyonu belli oldu!

Acun'dan Yasin açıklaması: Benim kanalımda beni geçti!

Acun'dan Yasin açıklaması: Benim kanalımda beni geçti!

Aksünger çılgına döndü! Stüdyoyu terk etti

Aksünger çılgına döndü! Stüdyoyu terk etti

Bakan Soylu: Peygamber Efendimize hakaret eden pislik alındı

Bakan Soylu: Peygamber Efendimize hakaret eden pislik alındı

15 Temmuz darbe gecesine ait yeni görüntü

15 Temmuz darbe gecesine ait yeni görüntü

Bakan Kurum'dan 'Kanal İstanbul' açıklaması

Bakan Kurum'dan 'Kanal İstanbul' açıklaması

İlginizi Çekebilir

Bilim insanlarından bir ilk; Başardılar!

Bilim insanlarından bir ilk; Başardılar!

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Ayasofya tepkisi

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Ayasofya tepkisi

ABD'den ilk Ayasofya yorumu: Hayal kırıklığı

ABD'den ilk Ayasofya yorumu: Hayal kırıklığı

Ayasofya'nın ibadete açılmasına Yunanistan'dan sert tepki!

Ayasofya'nın ibadete açılmasına Yunanistan'dan sert tepki!

Tek bir kare fotoğraf dünyayı ayağa kaldırdı

Tek bir kare fotoğraf dünyayı ayağa kaldırdı

Diğer Haberler
İsrail'de binlerce kişi sokağa döküldü: İstifa istiyorlar

İsrail'de binlerce kişi sokağa döküldü: İstifa istiyorlar

15 Temmuz programı belli oldu

15 Temmuz programı belli oldu

Ermenistan Azerbaycan çatışmasında son dakika gelişmeleri! Bakü'de orduya destek yürüyüşü

Ermenistan Azerbaycan çatışması! Bakü'de orduya destek yürüyüşü

Trump: Beni destekleyen sessiz bir çoğunluk var

Trump: Beni destekleyen sessiz bir çoğunluk var

ABD Başkanı Donald Trump Çin'e yönelik yeni adımları açıkladı

Trump'tan kritik yaptırım tasarısına onay

Trump yönetimi, üniversitelerin yabancı öğrencilerine yönelik vize yasağı kararını geri çekti

Büyük tepki çekmişti! Trump geri adım attı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.