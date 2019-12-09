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O ülke tarihinin en genç başbakanı!

DÜNYA HABERLERİ  | 09.12.2019 10:18 | Son Güncelleme

Finlandiya’da eski başbakan Antti Rinne’nin istifası sonrası yapılan genel kurulda başbakanlık koltuğuna seçilen Sanna Marin, ülkenin en genç başbakanı oldu.

O ülke tarihinin en genç başbakanı!

Marin, Sosyal Demokrat Parti’nin (SDP) yapılan genel kurulunda rakibi Antti Lindtman’ın aldığı 29 oya karşı 32 oyla ülke tarihinin en geç başbakanı oldu. Başbakan Marin, 2 dönemdir Tampera milletvekili olarak parlamentoda görev alırken Haziran ayından bu yana Antti Rinne hükümetinde Ulaşım ve İletişim Bakanı görevini yürütüyordu.

Öte yandan yeni başbakan Marin’in çevre ve doğanın korunması, fosil yakıt kullanan araçların yasaklanması yönünde çalışmaları bulunuyor. Genç Başbakan Marin, Finlandiya’nın NATO üyeliği konusunda da sert muhalefet yürütüyordu.

KAYNAK: İHA

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Finlandiya Başbakan Genç

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