Finlandiya'yı 3-0 yenen Türkiye, Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda 4'te 4 yaptı

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 CEV Avrupa Şampiyonası D Grubu'ndaki 4. maçında Finlandiya'yı 3-0 yendi.

Maçın üç setinde 25-19, 25-12 ve 25-15'lik skorlar kaydeden milli takım, şampiyonadaki dört maçında dört galibiyet aldı.

Avrupa Şampiyonası'nda yoluna kayıpsız devam eden Milliler, Romanya, Ukrayna ve İsveç'in ardından Finlandiya'yı da yendi ve bu dört maçta yalnızca 1 set kaybetti.

Milli takım, grubun son maçında yarın Hollanda ile liderlik mücadelesi verecek.

Sırbistan, Romanya, Hırvatistan ve Bulgaristan'ın ev sahipliği yaptığı turnuvada 4 grupta 24 takım karşı karşıya geliyor. Gruplarını ilk 4 sırada tamamlayan 16 ekip, 8'li finallerde mücadele edecek.

Turnuvada 8'li finaller ile çeyrek final maçları Bulgaristan ve Sırbistan'da; yarı finaller ve final ise Sırbistan oynanacak.

https://twitter.com/TVForgtr/status/1429885322221993988

