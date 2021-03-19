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"Fino Gürkan’’ lakaplı çete operasyonu polis kamerasında

19.03.2021 12:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele polisinden "Fino Gürkan’’ lakaplı organize suç liderinin çete üyesi 14 şüpheliye yönelik 3 ilçede eş zamanlı operasyon düzenlendi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele polisinden "Fino Gürkan’’ lakaplı organize suç liderinin çete üyesi 14 şüpheliye yönelik 3 ilçede eş zamanlı operasyon düzenlendi. Çete lideri Gürkan G. birlikte 12 şüpheli gözaltına alınırken operasyon anı polis kamerasına yansıdı.
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele ekipleri “Silahlı Suç Örgütü Kurmak ve Yönetmek”, “Araç Kundaklama”, “Kasten Yaralama”, “Yağma(Gasp)”, “Tehdit” gibi suçlara karıştıkları belirlenen "Fino Gürkan’’ lakaplı organize suç liderinin çetesine yönelik operasyon düzenlendi.
14 şüphelinin yakalanmasına yönelik Güngören merkezli Zeytinburnu ve Eyüpsultan’da eş zamanlı operasyon yapıldı.
Operasyonlarda aralarında çete lideri Gürkan G.’nin de bulunduğu 12 şüpheli gözaltına alındı. 2 şüphelinin aramasının devam ettiği öğrenilirken operasyonlarda 3 adet ruhsatsız silah ele geçirildi.
Öte yandan operasyon anı polis kamerasına yansıdı. Görüntülerde evlere baskın yapan ekiplerin aramalar yaptıkları görülüyor.

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