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Firar eden küçük kardeşlere berberden şefkat

26.03.2021 12:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas’ta kaybolan 2 ve 3 yaşındaki 2 yabancı uyruklu çocuğa, mahalle berberi Eren Zorba sahip çıktı.

Sivas’ta kaybolan 2 ve 3 yaşındaki 2 yabancı uyruklu çocuğa, mahalle berberi Eren Zorba sahip çıktı. Polis ekiplerinin ve berberin şefkat gösterdiği kardeşler, babalarına teslim edildi.
Sivas kent merkezi Alibaba Caddesi üzerinde soğuk havada gezinen 2 kız kardeşi gören berber Eren Zorba, kaybolduklarını düşünerek çocuklara sahip çıktı. Zorba, bir süre boyunca çocukların aileleri gelmeyince kaybolduklarını düşünerek durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Zorba’ya ait berberde, bir süre vakit geçiren 2 ve 3 yaşındaki yabancı uyruklu kardeşler, süt içerek ve çikolata yiyerek vakit geçirdiler. 2 kardeş, polis merkezi amirliğine götürülecekleri esnada babaları geldi ve çocukları polis ekiplerinden teslim aldı. Baba ve çocukları polis ekipleri tarafından ekip aracıyla evlerine bırakıldılar.

“Benim de çocuklarım var, ister istemez yardım ettim”
Berber Eren Zorba, çocukların soğuk havada panik içerisinde zor anlar yaşadıklarını belirterek, “Çocuklar dışarıda panik içerisinde ağlıyorlardı. Aldım, dükkanıma getirdim. Polis memurlarını aradım, geldiler. Yabancı uyruklu vatandaşlar, babaları bulundu. Benimde çocuklarım var, ister istemez yardım ettim. 2 ve 3 yaşındaydılar. Buralarda 1 saattir dolanıyorlardı. İyi ki araba çarpmamış. Evden kaçmışlar. Yaklaşık 1 buçuk saattir dışardalarmış” dedi.

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