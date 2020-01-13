Firar ettiği cezaevinden 2,5 saat sonra yakalandı

Aziz ÖNAL/BİNGÖL, (DHA)- BİNGÖL Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan firar eden S.B., polis ekiplerinin yaptığı çalışmayla 2,5 saatte yakalandı.

Bingöl Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Ş.B.'nin 9 Ocak günü akşam saatlerinde firar ettiğinin anyaşılması üzerine infaz koruma memurları, olayı polise bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne bağlı ekipler, yaptıkları 2,5 saatlik çalışmanın ardından S.B.'yi yakaladı.

Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından S.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

