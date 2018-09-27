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Firari Akın İpek’in tanığı FETÖ’ye parayla rapor yazmış

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2018 18:18 | Son Güncelleme

FETÖ "çatı davası"nın firari sanığı Akın İpek'in Türkiye’ye iadesiyle ilgili davanın duruşması, üçüncü gününde devam ediyor - İpek'in tanık olarak mahkemeye çıkardığı Prof. Jeffrey Jowell'in, FETÖ'ye para karşılığı rapor yazdığı ortaya çıktı

LONDRA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) "çatı davası"nın firari sanığı ve eski Koza Holding yöneticisi Hamdi Akın İpek'in Türkiye’ye iadesiyle ilgili davanın duruşması üçüncü gününde devam ederken, İpek’in tanık olarak mahkemeye çıkardığı profesörün, örgüt için parayla rapor yazdığı ortaya çıktı.

Firari İpek’in Londra’daki Westminster İlk Derece Mahkemesinde görülen Türkiye’ye iadesiyle ilgili davanın bugünkü duruşmasına, savunmanın dün mahkemeye getirdiği İngiliz profesör Jeffrey Jowell’in dinlenilmesine devam edildi.

Savcının, Jowell’e “Fetullah Gülen’in başında olduğu bir vakıf için para karşılığında çalıştığınız doğru mu?” diye sorması üzerine, İngiliz profesör vakfın avukatlarının kendisinde talepte bulunması üzerine müşteri olarak kabul edip rapor yazdığını doğruladı.

Jowell’in yanı sıra İngiliz Muhafazakar Parti milletvekili Edward Garnier’in de imzasını taşıyan rapor, 2016 yılında The Times tarafından gündeme getirilmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında ağır ifadelerin yer aldığı rapor karşılığında Garnier’in 115 bin sterlin ücret aldığı ortaya çıkmıştı. Jowell’in aldığı ücret ise belirlenememişti.

Rapor FETÖ’ye bağlı Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı’nın siparişi üzerine kaleme alınmıştı.

Bugünkü duruşmaya FETÖ'nün basın yapılanması içinde yer alan firari isimlerden Tarık Toros, Erhan Başyurt ve Turan Görüryılmaz'ın da aralarında olduğu bazı FETÖ üyeleri de katılıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Akın İpek FETÖ Jeffrey Jowell

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