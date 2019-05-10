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Firari akü hırsızları yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.05.2019 19:39 | Son Güncelleme

Bursa’da baz istasyonunda yaşanan akü hırsızlığının şüphelileri yakalandı.Olay, Gürsu ilçesinin İğdir Mahallesi’nde gerçekleşti.

Bursa’da baz istasyonunda yaşanan akü hırsızlığının şüphelileri yakalandı.

Olay, Gürsu ilçesinin İğdir Mahallesi’nde gerçekleşti. Baz istasyonundan akü çalan hırsızlar karanlıktan faydalanarak kaçtı. Firari olan iki şüpheli A.K. ve Ö.B. Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ısrarlı takibi sonucu yakalandı. Şüpheliler Cumhuriyet savcısının talimatı ile gözaltına alındı. Hırsızlık olayının şüphelileri A.K. ve Ö.B. isimli şahıslar 2. Sulh Ceza Mahkemesince tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

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