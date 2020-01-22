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  4. Firari asker, 26 yıl sonra yakalandı

Firari asker, 26 yıl sonra yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.01.2020 11:37 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'da, 26 yıl önce vatani görevini yaptığı Tekirdağ'daki birliğinden firar eden H.S.

DİYARBAKIR'da, 26 yıl önce vatani görevini yaptığı Tekirdağ'daki birliğinden firar eden H.S. (58), jandarmanın yol kontrolünde yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı tarafından Kayapınar ilçesindeki Pirinçlik Jandarma Karakol Komutanlığı önünde yapılan yol kontrolü sırasında şüphe üzerine bir araç durduruldu. Araçtaki yolcu, jandarmaya kimliğinin yanında olmadığını söyledi. Şüpheli hareketleri üzerine de araçtan indirildi. Bunun üzerine cebindeki kimliğini çıkarıp, jandarmaya teslim etti.
Yapılan kimlik sorgusunda, şüphelinin, Tekirdağ 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi tarafından 'Askeri Ceza Kanununa Muhalefet' suçundan aranan H.S. olduğu tespit etildi. 1994 yılında vatani görevini yaptığı birliğinden firar ettiği ortaya çıkan H.S. gözaltına alındı.

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