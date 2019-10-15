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Firari asker kuyumcuyu gasp etti

YAŞAM HABERLERİ  | 15.10.2019 16:05 | Son Güncelleme

Kütahya’da bir kuyumcuyu biber gazıyla gasp eden firari er, ticari taksiyle kaçmaya çalışırken yakalandı.Cedit Mahallesi Sarraflar Çarşısı’ndaki bir kuyumcu dükkanına gelen firari er İ.T.

Firari asker kuyumcuyu gasp etti

Kütahya’da bir kuyumcuyu biber gazıyla gasp eden firari er, ticari taksiyle kaçmaya çalışırken yakalandı.
Cedit Mahallesi Sarraflar Çarşısı’ndaki bir kuyumcu dükkanına gelen firari er İ.T. (21), yaklaşık 20 bin liralık altın alacağını söyledi. İş yeri sahibi Kadir Karapınar, 2 bileziği İ.T.’ye gösterdi. İ.T. bu sırada cebinden çıkardığı biber gazını kuyumcunun yüzüne sıktıktan sonra 2 bileziği gasp ederek kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Ticari taksiye binerek kaçmaya çalıştığı belirlenen şüphelinin yakalanması için taksi şoförü ile irtibata geçildi. Şehir dışına kaçtığı belirlenen şüpheli, Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince Kütahya - Eskişehir karayolunun 30. kilometresinde kaçmaya çalıştığı ticari taksi durdurularak yakalandı.
Şahsın 2 hırsızlık suçunun da şüphelisi olduğu belirlendi.

Firari asker kuyumcuyu gasp etti

Firari asker kuyumcuyu gasp etti

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