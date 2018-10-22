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Firari asker, silahla mağaza çalışanlarını rehin aldı (1)

YAŞAM HABERLERİ  | 22.10.2018 10:36 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'te, birliğinden firar eden bir asker, silahla alışveriş merkezine girdi.

GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP'te, birliğinden firar eden bir asker, silahla alışveriş merkezine girdi. 15 Temmuz Mahallesindeki AVM'deki bir mağazaya girerek buradakileri rehin alan askeri görenler durumu güvenlik güçlerine bildirdi. İhbar üzerine AVM'nin bulunduğu bölgeye çok sayıda polis, jandarma, sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi. Girişe kapatılan mağaza çevresinde yoğun önlem alan güvenlik güçlerinin firari askeri ikna çabası sürüyor.

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