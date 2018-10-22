Firari asker, silahla mağaza çalışanlarını rehin aldı (EK) İKNA EDİLDİ Birliğinden firar ederek elinde uzun namlulu tüfeğiyle girdiği AVM'deki bir mağaza çalışanlarını rehin alan asker, güvenlik güçleri ve psikolog tarafından yarım saat süren çalışmanın ardından ikan edildi. Tüfeğini bırakan asker, ambulansla hastaneye götürüldü.

