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Firari cinayet şüphelisi yakınlarıyla adliyeye gelerek 15 ay sonra teslim oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2019 16:28 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, 4 kişinin öldüğü, 8 kişinin yaralandığı olayla ilgili aranan Enver Yıldız, 15 ay sonra yakınları ve aşiret mensubu 50 kişiyle birlikte adliyeye gelerek teslim oldu.

Olay, 14 Haziran 2018'de, Suruç'taki Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Seçim çalışması kapsamında esnaf ziyaretleri gerçekleştiren AK Parti 26'ncı Dönem Milletvekili ve 27'nci Dönem Milletvekili Adayı İbrahim Halil Yıldız ile yakınları ve parti üyeleri, pazarcı Hacı Esvet Şenyaşar ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyerek, silahlı kavgaya dönüşmesiyle kurşunların hedefi olan Hacı Esvet Şenyaşar, oğulları Celal ve Adıl Şenyaşar ile Milletvekili Yıldız'ın kardeşi Mehmet Şah Yıldız yaşamını yitirdi, 8 kişi de yaralandı.

Olayla ilgili soruşturma sürerken, 15 aydır firari olan Enver Yıldız, bugün yakınları ve aşiretine mensup yaklaşık 50 kişi ile Şanlıurfa Adliyesi'ne gelerek teslim oldu. Yıldız'ın teslim oluşu sırasında polis, adliye binası ve çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa enver yıldız cinayet

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