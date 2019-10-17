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Firari dolandırıcı yeni kurduğu çeteyle yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.10.2019 16:15 | Son Güncelleme

SAMSUN’da, Antalya'da kurduğu çeteyle turistlere ait milyonlarca kullanıcının kredi kartı bilgilerini kopyalayarak, yabancı hackerlere sattığı suçlamasıyla hükümlü bulunduğu cezaevinden firar eden Kenan D.

Firari dolandırıcı yeni kurduğu çeteyle yakalandı

Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN’da, Antalya'da kurduğu çeteyle turistlere ait milyonlarca kullanıcının kredi kartı bilgilerini kopyalayarak, yabancı hackerlere sattığı suçlamasıyla hükümlü bulunduğu cezaevinden firar eden Kenan D. (49), yeniden oluşturduğu çetesiyle birlikte yakalandı. 22 farklı suçtan hakkında dosya bulunan Kenan D., adliyeye götürülüşü sırasında gazetecilere, "Neyi çekiyorsunuz, bunda ne var?" dedi.
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Antalya'da kurduğu çeteyle yabancı turistlere ait milyonlarca kullanıcının kredi kartı bilgilerini kopyalayarak yabancı hackerlere sattığı suçlamasıyla hükümlü bulunduğu Antalya Açık Cezaevi’nden kaçan suç örgütü lideri Kenan D.’nin Samsun’a gelerek yeni bir çete kurmak istediği istihbaratı üzerine harekete geçti.
ÇATI KATINDA YAKALANLDILAR
Ekipler, yaptıkları çalışmalarda, şüphelinin 2 sahte sürücü belgesi ile Samsun'un Canik ilçesine geldiğini ve Karşıyaka Mahallesi’nde sevgilisi A.U.'nun evinde saklandığını tespit etti.
Teknik ve fiziki takibin ardından eve baskın düzenleyen polis, çatı katına saklanan Kenan D. ile sevgilisi A.U. ve Abdurrahim Ö.’yü (43) yakaladı.
Yapılan soruşturmada, cezaevi firarisi Kenan D.'nin yeni çetesini kurduğu ortaya çıktı. Şüpheli Abdurrahim Ö.'nün de firari şüphelinin yeni çetesinde yer aldığı, hakkında da siber suçlardan 21 yıl 38 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ortaya çıktı.
MARKETİN POS CİHAZLARINI KULLANMIŞLAR
Baskın yapılan evde 35 tabanca fişeği, 7 cep telefonu, 4 laptop, 3 wi-fi, 3 harici bellek, 35 adaptör, 100 pos cihazı slipi, başkasına ait 2 kimlik fotokopisi ve sahte ehliyet ele geçirildi.
Siber polisi, aramalarda ele geçirilen sliplerin, Atakum ilçesinde bir markete ait pos cihazından yazdırıldığını belirledi. Bunun üzerine, market sahibi Umut Ö. (37) de gözaltına aldı.
Şüpheliler, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. 22 farklı suçtan dosyası bulunan şüpheli Kenan D., adliye sevki sırada kendisini görüntüleyen gazetecilere, "Neyi çekiyorsunuz, bunda ne var?" dedi.

FOTOĞRAFLI

Firari dolandırıcı yeni kurduğu çeteyle yakalandıFirari dolandırıcı yeni kurduğu çeteyle yakalandıFirari dolandırıcı yeni kurduğu çeteyle yakalandıFirari dolandırıcı yeni kurduğu çeteyle yakalandı

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