HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Firari eski emniyet müdürleri Ankara'da FETÖ'nün hücre evinde yakalandı

Firari eski emniyet müdürleri Ankara'da FETÖ'nün hücre evinde yakalandı

06.01.2021 15:20 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Firari eski emniyet müdürleri A.D ve İ.E, FETÖ'nün Ankara'nın Sincan ilçesindeki hücre evinde yakalandı. Operasyon sırasında Eski 1'nci Sınıf Emniyet Müdürü İ.E. 4'üncü kattaki evin balkonundan asma ağaca tutunarak kaçmaya çalıştı. Polis ile yaşanan kovalama sonucu İ.E. de yakalanarak gözaltına alındı. İki eski emniyet müdürünün yakalanmamak ve fark edilmemek için sahte kimlik taşıdıkları ve kılık değiştirdikleri belirlendi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan eski 1'nci sınıf Emniyet Müdürü A.D.'nin Sincan'da örgütün gaybubet evinde kaldığını tespit etti. Bunun üzerine belirlenen adrese operasyon düzenlendi.

BALKONDAN KAÇMAYA ÇALIŞTI

A.D., polis tarafından yakalandı. Eski 1'nci Sınıf Emniyet Müdürü İ.E. ise 4'üncü kattaki evin balkonundan asma ağaca tutunarak kaçmaya çalıştı. Polis ile yaşanan kovalama sonucu İ.E. de yakalanarak gözaltına alındı. Evde yapılan aramada, terör örgütüne ait çok sayıda örgütsel içerikli notlar, dokümanlar ve dijital materyaller ele geçirildi. A.D. ile İ.E'nin kaldığı dairenin de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklanan eski albay rütbesindeki kişiye ait olduğu tespit edildi.

balkon

İKİSİ DE BYLOCK KULLANICI

İki eski emniyet müdürünün yakalanmamak ve fark edilmemek için sahte kimlik taşıdıkları ve kılık değiştirdikleri belirlendi. Ayrıca, 'Emniyet Mahrem' yapılanması içerisinde örgüte yüksek sadakat duyan ve iradesini teslim edilen personeller olarak örgüt tarafından kodlandıkları ve her ikisinin de Bylock kullanıcısı olarak örgütsel mesajlaşmalar yaptığı tespit edildi.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bu yiyecekler ömrü uzatıyor Bu yiyecekler ömrü uzatıyor
27. Dönem POMEM sınavı ne zaman yapılacak?27. Dönem POMEM sınavı ne zaman yapılacak?
Kitabınızı yayımlatmanın yollarıKitabınızı yayımlatmanın yolları

En Çok Okunan Haberler

Ünlü şeften Serhat itirafı: Bir yarışmacı sözleşmeyi imzalamayınca...

Ünlü şeften Serhat itirafı: Bir yarışmacı sözleşmeyi imzalamayınca...

Erdoğan imzaladı: Bazı bölgeler sit alanı ilan edildi

Erdoğan imzaladı: Bazı bölgeler sit alanı ilan edildi

Yanındaki yatakta yatan annesinin ölümünü izledi

Yanındaki yatakta yatan annesinin ölümünü izledi

Sadakatsiz dizisi için flaş karar!

Sadakatsiz dizisi için flaş karar!

İstanbul'da iki ilçede gösteri ve yürüyüşler yasaklandı

İstanbul'da iki ilçede gösteri ve yürüyüşler yasaklandı

FETÖ'nün kritik isimleri Salih Fidan ile Samet Güre yakalandı

FETÖ'nün kritik isimleri Salih Fidan ile Samet Güre yakalandı

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

İstanbul'a kar mı yağacak? Tarih vererek duyurdu

İstanbul'a kar mı yağacak? Tarih vererek duyurdu

Kısıtlamada sokak ortasında fuhuş pazarlığı

Kısıtlamada sokak ortasında fuhuş pazarlığı

Görünce duygulandı! Kestiği ağacın gövdesinden çıktı

Görünce duygulandı! Kestiği ağacın gövdesinden çıktı

Diğer Haberler

Uzman erbaş başvuru sonuçları 2021... Uzman erbaş başvuru sonuçları ne zaman açıklanır? Uzman erbaş atamaları ne zaman?

Uzman erbaş başvuru sonuçları ne zaman açıklanır?

Diyarbakır'da bir binada 2 kişi ölü olarak bulundu

Diyarbakır'da bir binada 2 kişi ölü olarak bulundu

3 bin icra ve zabıt katibi alımı 2021... Adalet Bakanlığı en az lise mezunu zabıta ve icra katibi alımı ne zaman, tarihi ve şartları neler?

3 bin icra ve zabıt katibi alımı ne zaman?

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan Çin aşısıyla ilgili flaş açıklamalar

Ceyhan'dan Çin aşısıyla ilgili canlı yayında flaş açıklamalar

Kayıp müzisyen Deniz Ayaz'ın cansız bedeni bulundu

Kayıp müzisyen Deniz Ayaz'ın cansız bedeni bulundu

POMEM 8 bin polis alımı 2021 son durum... 27. Dönem POMEM sınavı tarihleri nedir? 8 bin polis alımı ne zaman hangi tarihte?

27. Dönem POMEM sınavı ne zaman yapılacak?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.