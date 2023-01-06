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Firari eski emniyet müdürü yakalandı

06.01.2023 09:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da FETÖ/PDY terör örgütü üyeliğinden kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari eski 1. Sınıf Emniyet Müdürü Başmüfettiş Ahmet Ertekin yakalandı.

Firari eski emniyet müdürü yakalandı

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Güngören Mehmet Nesin Özmen Mahallesinde rutin denetim yaptıkları sırada, bir kişinin tedirgin hallerinden şüphelendi. Şüphelendikleri kişinin kimlik kontrolünü yapan polis, şüphelinin FETÖ/PDY terör örgütü üyeliği suçundan firari olan eski 1. Sınıf Emniyet Müdürü Başmüfettiş Ahmet Ertekin olduğunu tespit etti.

TUTUKLANDI

Hakkında örgüt üyeliğinden 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ertekin, ekiplerce gözaltına alındı. Ertekin işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemede tutuklandı.

Kaynak: DHA

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