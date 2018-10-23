Firari eski Yargıtay üyesi Aydoğdu Aydın'da yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sonrası meslekten ihraç edilen ve hakkında gözaltı kararı verilen eski Yargıtay üyesi Mehmet Aydoğdu, Aydın'ın Koçarlı ilçesinde yakalandı.

Alınan bilgiye göre, FETÖ'nün darbe girişimiyle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşma kapsamında, 18 Temmuz 2016 yılında haklarında yakalama kararı çıkarılan eski Yargıtay üyelerinden Aydoğdu'nun Çulhalar Mahallesi'nde kendisine ait bağ evinde olduğunu tespit eden Koçarlı Jandarma Komutanlığı ekipleri operasyon düzenledi.

Operasyonda gözaltına alınan Aydoğdu, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Aydın İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şubesine teslim edildi.

KHK ile meslekten ihraç edilen Aydoğdu, 27 aydır aranıyordu.

