HABER

Firari eski Yargıtay üyesi Aydoğdu Aydın'da yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2018 13:08 | Son Güncelleme

Firari eski Yargıtay üyesi Aydoğdu Aydın'da yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sonrası meslekten ihraç edilen ve hakkında gözaltı kararı verilen eski Yargıtay üyesi Mehmet Aydoğdu, Aydın'ın Koçarlı ilçesinde yakalandı.

Alınan bilgiye göre, FETÖ'nün darbe girişimiyle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşma kapsamında, 18 Temmuz 2016 yılında haklarında yakalama kararı çıkarılan eski Yargıtay üyelerinden Aydoğdu'nun Çulhalar Mahallesi'nde kendisine ait bağ evinde olduğunu tespit eden Koçarlı Jandarma Komutanlığı ekipleri operasyon düzenledi.

Operasyonda gözaltına alınan Aydoğdu, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Aydın İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şubesine teslim edildi.

KHK ile meslekten ihraç edilen Aydoğdu, 27 aydır aranıyordu.

PARTNERDilencinin yaptığını görenler... Herkesi kandırmışDilencinin yaptığını görenler... Herkesi kandırmış
Urla'da, arkeolojik sit alanı üzerindeki kaçak ev yıkıldıUrla'da, arkeolojik sit alanı üzerindeki kaçak ev yıkıldı
Van'da, depremin yıl dönümünde 2'nci 'Deprem Çalıştayı'Van'da, depremin yıl dönümünde 2'nci 'Deprem Çalıştayı'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
FETÖ mehmet aydoğdu operasyon Yargıtay

En Çok Okunan Haberler

Serdar Ortaç'tan boşanma iddialarına yanıt

Serdar Ortaç'tan boşanma iddialarına yanıt

MİT ve Emniyet rapor hazırladı! İş adamlarına büyük operasyon geliyor

MİT ve Emniyet rapor hazırladı! İş adamlarına büyük operasyon geliyor

MHP lideri Devlet Bahçeli, AK Parti ile ittifakı bitirdi: İttifak arayışımız kalmamıştır!

MHP lideri Devlet Bahçeli, AK Parti ile ittifakı bitirdi: İttifak arayışımız kalmamıştır!

Ümit Özdağ'dan Ahmet Davutoğlu'na: Korkak

Ümit Özdağ'dan Ahmet Davutoğlu'na: Korkak

Derin Talu şaşkınlık yarattı! 'Bu nasıl 15 yaş!'

Derin Talu şaşkınlık yarattı! 'Bu nasıl 15 yaş!'

Muharrem İnce bombayı patlattı: İlk kez söylüyorum

Muharrem İnce bombayı patlattı: İlk kez söylüyorum

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Okulda patlama! Kimyasal alarmı sonrası okul boşaltıldı

Okulda patlama! Kimyasal alarmı sonrası okul boşaltıldı

Teröristler metruk binada yakalandı!

Teröristler metruk binada yakalandı!

Polise yakalanmamak için medyum tutmuşlar! 'Benim cinlerden hızlı çıktınız'

Polise yakalanmamak için medyum tutmuşlar! 'Benim cinlerden hızlı çıktınız'

Mardin'de sıcak temas! Çatışma çıktı, yaralı askerler var

Mardin'de sıcak temas! Çatışma çıktı, yaralı askerler var

Devlet Bahçeli ittifakı bitirdi, sosyal medya resmen sallandı!

Devlet Bahçeli ittifakı bitirdi, sosyal medya resmen sallandı!

İYİ Partili Aytun Çıray'dan Ahmet Davutoğlu'na sert tepki: Devlet terbiyem cevabımı sınırlıyor...

İYİ Partili Aytun Çıray'dan Ahmet Davutoğlu'na sert tepki: Devlet terbiyem cevabımı sınırlıyor...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.