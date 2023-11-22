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  4. Firari FETÖ'cü Mehmet Kamış yakalandı! Çeşme'de operasyon

Firari FETÖ'cü Mehmet Kamış yakalandı! Çeşme'de operasyon

22.11.2023 14:43 | Son Güncelleme:
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İzmir'de MİT ve Emniyet Müdürlüğü'nün ortak operasyonunda, FETÖ'nün sözde üst düzey yöneticilerinden Mehmet Kamış gözaltına alındı.

Firari FETÖ'cü Mehmet Kamış yakalandı! Çeşme'de operasyon

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda MİT Başkanlığı ve İzmir Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan gözaltı kararı bulunan Mehmet K'nin yakalanması için Çeşme'de operasyon düzenledi.

Kapatılan Zaman gazetesinde bir dönem genel yayın yönetmen yardımcılığı yapan ve örgütün sözde üst düzey yöneticisi olduğu belirlenen şüpheli, ilçede gözaltına alındı.

İzmir Emniyet Müdürlüğüne getirilen şüphelinin işlemleri sürüyor.

(AA)

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fetö İzmir
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