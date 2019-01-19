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Firari FETÖ hükümlüsü Eskişehir'de yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.01.2019 10:52 | Son Güncelleme

"Terör örgütüne üye olmak" suçundan 3 yıldır aranan ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, polisin düzenlediği operasyonda kovalamaca sonucu yakalandı

ESKİŞEHİR (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan hükümlü, Eskişehir'de gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Bartın Orman İşletme Müdürlüğünde bölüm şefi olarak çalışırken meslekten ihraç edilen ve 2016'da başlatılan soruşturma kapsamında "terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan E.S'nin Eskişehir'de saklandığını belirledi.

Ekipler, hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.S'yi Uluönder Mahallesi'nde kovalamaca sonucu yakaladı.

Gözaltına alınan E.S'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
bartın Eskişehir FETÖ operasyon

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