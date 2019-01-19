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Firari FETÖ hükümlüsü, Eskişehir'de yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.01.2019 11:30 | Son Güncelleme

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan E.S., Eskişehir'de yakalandı.

ESKİŞEHİR, (DHA)- FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan E.S., Eskişehir'de yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Bartın Orman İşletme Müdürlüğü'nde bölüm şefi olarak çalışırken meslekten ihraç edilen, 2016'da başlatılan soruşturma kapsamında 'terör örgütüne üye olmak' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası alan E.S.'yi, Uluönder Mahallesi'nde kovalamacayla yakaladı. Gözaltına alınan E.S.'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

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