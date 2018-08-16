Firari FETÖ imamı saklandığı evde yakalandı

İzmir'de görülen askeri casusluk soruşturmasının sanıklarından, firari Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) imamı Hakan Kılınç, Yenimahalle'de saklandığı evde yakalandı.
AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu, İzmir'de görülen askeri casusluk soruşturmasının sanıkları arasında bulunan ve terör örgütüne üye olmak suçundan aranan FETÖ imamı Hakan Kılınç'ın Yenimahalle'de bir evde saklandığı tespit edildi.
Kılınç, polisin akşam saatlerinde eve düzenlediği operasyonda gözaltına alındı.
Sahte kimlikle yakalanan Kılınç'ın örgütün şifreli mesajlaşma programı "ByLock" kullanıcısı olduğu belirlendi.
Kılınç'ın Ankara'daki işlemlerinin ardından İzmir'e gönderileceği öğrenildi.
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