Firari FETÖ mensubu kadın Nevşehir'de yakalandı

NEVŞEHİR (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla aranan kadın Nevşehir'de gözaltına alındı.
Nevşehir Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Erzurum adli makamlarınca terör örgütü üyesi olma suçundan hakkında yakalama kararı bulunan ve firari olduğu belirlenen Z.T'nin (27) Ürgüp ilçesinde bir otelde konakladığı tespit edildi.
Cumhuriyet savcısının talimatıyla otel odasında yakalanan Z.T, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Erzurum'a gönderildi.
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