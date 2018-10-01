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Firari FETÖ şüphelisi avukat yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2018 17:05 | Son Güncelleme

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan avukat saklandığı Akhisar ilçesindeki bir evde gözaltına alındı

MANİSA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında aranan avukat, Manisa'nın Akhisar ilçesinde yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan avukat Muhsin A'nın Akhisar ilçesinde saklandığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Firari avukatın saklandığı adresi tespit eden polis ekipleri, operasyonun ardından Muhsin A'yı gözaltına aldı.

Evdeki aramada 6 bin 500 dolar, 9 bin 850 lira, 2 cep telefonu, hafıza kartı, dizüstü bilgisayar ve harici bellek bulundu.

Şüpheli ifade işlemlerinin ardından İzmir'e götürülecek.

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ operasyon PDY

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