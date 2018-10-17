Firari FETÖ şüphelisi karı koca yakalandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan firari karı koca Hatay'da gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan ve yaklaşık iki yıldır firari olan M.O. ile karısı F.O'yu Hatay'ın İskenderun ilçesinde örgüte ait hücre evinde yakaladı.
Örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddia edilen zanlıların Konya'da örgüt içerisinde çeşitli görevlerde bulunduktan sonra Kayseri'ye geldikleri belirlendi.
Zanlılardan M.O'nun "askeri mahrem imamı" olduğu, Kayseri'ye "eğitim danışmanı" olarak gönderildiği, F.O'nun da Kayseri'de örgütün "il ablası" ve "il sorumlusu" olarak faaliyet yürüttüğü tespit edildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.
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