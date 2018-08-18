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Firari FETÖ zanlısı Ankara'da yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.08.2018 00:35 | Son Güncelleme

Başkentte yakalanan FETÖ şüphelisi eski üsteğmen Kilis'te çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

KİLİS (AA) - Kilis'te yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Ankara'da yakalanan eski üsteğmen tutuklandı.

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürü olarak görev yaptığı sırada ihraç edilen ve örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullandığı tespit edilen eski üsteğmen Mümtaz Ç, 20 ay sonra Ankara ve Kilis emniyet müdürlüklerinin çalışması sonucu başkentte düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Kilis Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kente getirilen zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Kilis Ankara ve Kilis emniyet müdürlükleri eski üsteğmen FETÖ/PDY istihbarat şube müdürü

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