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Firari FETÖ’cü akademisyen yakaladı

12.02.2021 09:12 | Son Güncelleme:
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Firari FETÖ’cü akademisyen yakaladı

Ankara polisinin düzenlediği operasyonda firari FETÖ’cü akademisyen Gözde Ö.

Ankara polisinin düzenlediği operasyonda firari FETÖ’cü akademisyen Gözde Ö. yakaladı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün yaptığı çalışmada, Kayseri 3. Sulh Ceza Hâkimliğince “Silahlı Terör Örgütü Kurma, Yönetme veya Üye Olma” suçundan Aranma kaydı bulunan, Bylock kullanıcısı olan, ihraç akademisyen Gözde Ö. isimli şahıs ilimiz Çankaya ilçesinde bulunan ve herhangi bir adres beyanında
bulunmadıkları yüksek güvenlikli rezidans dairesini gaybubet evi olarak kullandığı tespit edildi.
Yapılan tespitler üzerine yapılan araştırmada şahsın; gaybubet evinden çıkış saatlerini sürekli değiştirdiği, sürekli kılık, kıyafet ve tarz değiştirdiği, evden çıkarken Covid-19 sebebinden takılması gereken maskeyi kendilerine
tedbir olarak taktıkları ve hiç çıkarmadığı, ailesi ile görüşmelerinde çok sıkı tedbir uygulayarak buluştukları ve bu gizli buluşma yöntemlerini ailelerine de öğrettikleri, mecbur kalmadığı sürece dışarı çıkmadığı ve aylık erzak alışverişi yaparak gündelik olarak ikametinden dışarı çıkmadığı belirlendi. Yapılan tespitler üzerine alınan arama kararına istinaden şahsın adresine yapılan operasyonda çok sayıda örgütsel doküman, bilgisayar ve cep telefonu ele geçirildi.

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