HABER

Firari FETÖ’cü Emniyet Müdürü Isparta’da yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.03.2019 12:54 | Son Güncelleme

Isparta’da FETÖ/PDY’ye üye olma ve görevi kötüye kullanma gibi suçlar ile ByLock kullandığı gerekçesiyle görevden ihraç edilen 1.

Isparta’da FETÖ/PDY’ye üye olma ve görevi kötüye kullanma gibi suçlar ile ByLock kullandığı gerekçesiyle görevden ihraç edilen 1. sınıf emniyet müdürü, terörle mücadele polisinin yaptığı operasyonla yakalandı.
Isparta Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Batıkent Mahallesi’nde bir ikamette yaptığı operasyonda Ankara Terör Suçları Bürosu’ndan "FETÖ/PDY’ye üye olma" ve Elazığ Sulh Ceza Mahkemesi’nce "görevi kötüye kullanmak" suçlarından firar olarak aranan, aynı zamanda Bylock kullanıcısı olan eski 1. sınıf Emniyet Müdürü İlhan S. yakalandı. Polis ekiplerince gözaltına alınan İlhan S.’nin işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.

Bir adım daha yaklaştılar! Eğer gerçek olursa...Bir adım daha yaklaştılar! Eğer gerçek olursa...
Diyarbakır'daki 'kaliforniyum' operasyonunda 1 tutuklamaDiyarbakır'daki 'kaliforniyum' operasyonunda 1 tutuklama
Etiyopya’da düşen uçağın kara kutusu Paris’teEtiyopya’da düşen uçağın kara kutusu Paris’te
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Flaş sözler! İlleri tek tek sıralayıp 'patlama yapacağız' dedi!

Flaş sözler! İlleri tek tek sıralayıp 'patlama yapacağız' dedi!

Çin'den 'dolar'a büyük darbe!

Çin'den 'dolar'a büyük darbe!

DSP lideri Aksakal: Birçok yeri alacağız

DSP lideri Aksakal: Birçok yeri alacağız

Süt desteğinde yeni gelişme! Resmi Gazete'de yayımlandı

Süt desteğinde yeni gelişme! Resmi Gazete'de yayımlandı

İmamoğlu'nu ağırlayan Aydın'dan 'kesinti' açıklaması

İmamoğlu'nu ağırlayan Aydın'dan 'kesinti' açıklaması

Lüks araç paramparça oldu! 1 kişi hayatını kaybetti

Lüks araç paramparça oldu! 1 kişi hayatını kaybetti

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Herkes onu konuşuyor! 'İspatlayana 50 bin TL dedi, olanlar oldu'

Herkes onu konuşuyor! 'İspatlayana 50 bin TL dedi, olanlar oldu'

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Hamile baba Wyley Simpson doğum yaptı!

Hamile baba Wyley Simpson doğum yaptı!

Konya'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Konya'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mersin'de tahralı dehşet! Her detayı kan dondurdu

Mersin'de tahralı dehşet! Her detayı kan dondurdu

Çöpün önündeki tabutu gören dondu kaldı!

Çöpün önündeki tabutu gören dondu kaldı!

Taksim'de oteldeki olayda ölü sayısı yükseldi

Taksim'de korkunç olay! Ölü sayısı arttı

Üvey anne dehşeti kamerada!

Üvey anne dehşeti kamerada!

İzmir'deki korkunç olayda yeni gelişme! "Dağa kaldırıp öldüreceğim"

İzmir'deki korkunç olayda yeni gelişme!

8 parçaya bölünüp, toprağa gömülen ceset kayıp emlak zengininin çıktı

Parçalanıp toprağa gömülen ceset kayıp emlak zengininin çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.