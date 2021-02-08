Firari FETÖ’cü kıskıvrak yakalandı

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde yakalama kararı bulunan ve 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari FETÖ’cü evinde kıskıvrak yakalandı.

Edinilen bilgiye göre firari konumda olan FETÖ terör örgütü mensubu H.B. Bilecik Kaçakçılık Şube Müdürlüğü (KOM) ve Bozüyük Terörle Mücadele Büro Amirliği ekiplerince Bozüyük’teki evinde yakalandı. Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğünde gözaltına alınan H.B. bir süre sonra rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi geçirme riski bulunan H.B. daha sonra Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesine sevk edildi. Burada anjiyo olan ve tedavisi devam eden FETÖ’cünün tedavisinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderileceği belirtildi.

