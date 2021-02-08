HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Firari FETÖ’cü kıskıvrak yakalandı

Firari FETÖ’cü kıskıvrak yakalandı

08.02.2021 15:54 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde yakalama kararı bulunan ve 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari FETÖ’cü evinde kıskıvrak yakalandı.Edinilen bilgiye göre firari konumda olan FETÖ terör örgütü mensubu H.B.

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde yakalama kararı bulunan ve 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari FETÖ’cü evinde kıskıvrak yakalandı.
Edinilen bilgiye göre firari konumda olan FETÖ terör örgütü mensubu H.B. Bilecik Kaçakçılık Şube Müdürlüğü (KOM) ve Bozüyük Terörle Mücadele Büro Amirliği ekiplerince Bozüyük’teki evinde yakalandı. Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğünde gözaltına alınan H.B. bir süre sonra rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi geçirme riski bulunan H.B. daha sonra Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesine sevk edildi. Burada anjiyo olan ve tedavisi devam eden FETÖ’cünün tedavisinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderileceği belirtildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mutasyonlu virüs alarmı! Çok sayıda kişi pozitif çıktı, mahalle karantinaya alındıMutasyonlu virüs alarmı! Çok sayıda kişi pozitif çıktı, mahalle karantinaya alındı
Şanlıurfa'da metal blok nöbeti! Edirne'den bile gelenler olduŞanlıurfa'da metal blok nöbeti! Edirne'den bile gelenler oldu
Yasin suresinin anlamı ve faziletiYasin suresinin anlamı ve fazileti

En Çok Okunan Haberler

22 yıl sonra ortaya çıktı! Erdoğan göndermiş

22 yıl sonra ortaya çıktı! Erdoğan göndermiş

Mutasyonlu koronavirüs görülen mahalle karantinada

Mutasyonlu koronavirüs görülen mahalle karantinada

'Omurilik sarımsağı' yanıtıyla olay olan doktordan açıklama

'Omurilik sarımsağı' yanıtıyla olay olan doktordan açıklama

Tüm mal varlığını satıp köye yerleşmişti! Ünlü manken ağlayarak köy hayatını bıraktı

Tüm mal varlığını satıp köye yerleşmişti! Ünlü manken ağlayarak köy hayatını bıraktı

İnternet aboneliğini iptal ettirdi, 1200 TL'si iade edildi

İnternet aboneliğini iptal ettirdi, 1200 TL'si iade edildi

Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Gizemli bloğun sırrı çözülemedi! Özel ekip kuruldu

Gizemli bloğun sırrı çözülemedi! Özel ekip kuruldu

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Haber Türkiye'yi sarsmıştı: 'Yapma aşkım' diye bağırdım

Haber Türkiye'yi sarsmıştı: 'Yapma aşkım' diye bağırdım

Şanlıurfa'da ele geçirildi! Ortaçağ'a ait ve 4 metre uzunluğunda

Şanlıurfa'da ele geçirildi! Ortaçağ'a ait ve 4 metre uzunluğunda

Normalleşme bekleyenlere kötü haber: Üçüncü dalga uyarısı geldi

Normalleşme bekleyenlere kötü haber: Üçüncü dalga uyarısı geldi

Diğer Haberler

Gürkan Kumbaroğlu kimdir? Boğaziçi Üniversitesi rektör yardımcısı Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu kaç yaşında, nereli?

Boğaziçi Üniversitesi rektör yardımcısı Kumbaroğlu

Şanlıurfa'da metal blok nöbeti! Edirne'den bile gelenler oldu

Şanlıurfa'da metal blok nöbeti! Edirne'den bile gelenler oldu

Boğaziçi Üniversitesi'nde yeni rektör yardımcıları belli oldu (Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu ve Prof. Dr. Mehmet Naci İnci kimdir?)

Boğaziçi Üniversitesi'nde yeni rektör yardımcıları belli oldu

Meriç'teki devlet hastanesinde rüşvet skandalı! Müdür görevden alındı

Devlet Hastanesi'nde rüşvet skandalı! Müdür görevden alındı

İstanbul'dan ziyarete geldi, 3 aileye mutant virüs bulaştırdı

Korkutan iddia! 3 aileye mutant virüs bulaştırdı

Balıkesir'deki 'jigolo' dolandırıcıları adliyeye sevk edildi

Balıkesir'deki 'jigolo' dolandırıcıları adliyeye sevk edildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.