Firari FETÖ’cü yol kontrolünde yakalandı

Manisa’nın Kula ilçesinde bayram tedbirleri kapsamında yol kontrolü yapan Kula İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aldıkları bir ihbar üzerine öğretmenlik mesleğinden ihraç edilen ve darbe gününden bu yana firari olan bir kadını otobüste yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, Kula İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 9 günlük bayram tatili tedbirleri kapsamında Salihli Kula güzergahı Esenyazı kavşağında yaptığı yol kontrolleri ve GBT sorgulamalarında, aldıkları bir ihbar üzerine 15 Temmuz 2016 tarihinde yaşanan darbe girişiminin ardından öğretmenlik mesleğinden ihraç edilip firar eden ve o günden bu yana firari olarak aranan H.T. isimli kadını yakaladı.

Silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 15 Temmuz 2016 yılından bu yana firari olarak aranan H.T. isimli kadın, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındı. Ayrıca firari kadının eşi A.T.’nin de darbe gününden bu yana firari olarak arandığı belirtildi.

Gözaltına alınan FETÖ şüphelisi kadın, sorgulanmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığı’na götürüldü. H.T. isimli kadının, yapılan sorgularının ardından adli mercilere sevk edileceği öğrenildi.

