HABER

"Firari" fok Çiko, Göltürkbükü'nde görüntülendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.01.2019 20:19 | Son Güncelleme

Muğla'nın Bodrum ilçesindeki yunus gösteri merkezinden "kaçan" Çiko adındaki kürklü fok, cep telefonuyla görüntülendi

Muğla'nın Bodrum ilçesindeki yunus gösteri merkezinden "kaçan" Çiko isimli kürklü fok, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Göltürkbükü Mahallesi'nde sahilde gezintiye çıkan turizmci Macit Gündoğdu, denizde bir canlı olduğunu fark etti. Bu hayvanın fok balığı olduğunu gören Gündoğdu ve beraberindekiler, balığı cep telefonuyla görüntüledi.

Uzun süre bölgede kalan fok balığı, insanlara yakın davranışlarıyla dikkati çekti.

Adı "Çiko" olduğu bildirilen kürklü fok balığının, bir yıldır Güvercinlik Mahallesi'ndeki yunus gösteri merkezinde olduğu, yaklaşık 10 gün önce kaçtığı belirtildi.

Onu görmek için kilometrelerce yol katediyorlar!Onu görmek için kilometrelerce yol katediyorlar!
Dev dalgalara tehlikeli meydan okumaDev dalgalara tehlikeli meydan okuma
Koçarlı'da kar mesaisiKoçarlı'da kar mesaisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bodrum fok Fok Balığı Muğla yunus yunus gösteri merkezi

En Çok Okunan Haberler

Diğer memurlardan daha fazla maaş aldığı ortaya çıkınca...

Diğer memurlardan daha fazla maaş aldığı ortaya çıkınca...

Erdoğan: Yasin senin niye bıyık yok? Yanıtı bakın ne oldu...

Erdoğan: Yasin senin niye bıyık yok? Yanıtı bakın ne oldu...

'Survivor'da yemek veriliyor' demişti! Yeni gelişme

'Survivor'da yemek veriliyor' demişti! Yeni gelişme

81 ilde uygulanacak! Ücretsiz olacak

81 ilde uygulanacak! Ücretsiz olacak

Kürsüde bozkurt işareti yapan İYİ Partili aday kendinden geçti

Kürsüde bozkurt işareti yapan İYİ Partili aday kendinden geçti

Süper Kanlı Ay Tutulması için 'kıyamet kopacak' iddiası

Süper Kanlı Ay Tutulması için 'kıyamet kopacak' iddiası

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Son ankette AK Parti'ye şok sonuçlar! 'Oy oranı düşüyor, kaybetme riski var'

Son ankette AK Parti'ye şok sonuçlar! 'Oy oranı düşüyor, kaybetme riski var'

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Milli Piyango İdaresi'nden büyük ikramiye açıklaması! Talihlisi...

Milli Piyango İdaresi'nden büyük ikramiye açıklaması! Talihlisi...

Trump'ın skandal Türkiye açıklamasının ardından yeni açıklama

Trump'ın skandal Türkiye açıklamasının ardından yeni açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da kar yağışı başladı

İstanbul'da kar yağışı başladı

İstanbul'da bir kadın öldürüldü, evi ateşe verildi

İstanbul'da bir kadın öldürüldü, evi ateşe verildi

Şeker Piliç'in sahibi ve oğlu FETÖ'den tutuklandı

Ünlü iş adamı ve oğlu tutuklandı!

Dere sularına kapılan kız çocuğunun cansız bedenine ulaşıldı

Dere sularına kapılmıştı, acı haber geldi

Birçok ilde eğitime ara verildi

Tatil haberleri gelmeye başladı! İşte o iller...

İşte güvenli bölgenin detayları

Dünyanın gözü burada! İşte detaylar...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.