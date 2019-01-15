"Firari" fok Çiko, Göltürkbükü'nde görüntülendi

Muğla'nın Bodrum ilçesindeki yunus gösteri merkezinden "kaçan" Çiko isimli kürklü fok, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Göltürkbükü Mahallesi'nde sahilde gezintiye çıkan turizmci Macit Gündoğdu, denizde bir canlı olduğunu fark etti. Bu hayvanın fok balığı olduğunu gören Gündoğdu ve beraberindekiler, balığı cep telefonuyla görüntüledi.

Uzun süre bölgede kalan fok balığı, insanlara yakın davranışlarıyla dikkati çekti.

Adı "Çiko" olduğu bildirilen kürklü fok balığının, bir yıldır Güvercinlik Mahallesi'ndeki yunus gösteri merkezinde olduğu, yaklaşık 10 gün önce kaçtığı belirtildi.

