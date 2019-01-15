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Firari fok vatandaşlar tarafından görüntülendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.01.2019 20:23 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde bulunan yunus gösteri merkezinden kaçan kürklü fok vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Firari fok vatandaşlar tarafından görüntülendi

Mehmet Can MERAL/BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde bulunan yunus gösteri merkezinden kaçan kürklü fok vatandaşlar tarafından görüntülendi.
Güvercinlik Mahallesi'nde bulunan yunus gösteri merkezinden 10 gün önce firar eden bir kürklü fok Göltürkbükü koyunda görüldü. Vatandaşlar tarafından görüntüsü çekilen kürklü fokun iskeledeki kişilerle oyunlar oynadığı görülürken, daha sonra gözlerden kayboldu. Görüntülenen kürklü fokun yaklaşık bir yıldır Güvercinlik Mahallesi'ndeki yunus gösteri merkezinde bulunduğu ve 10 gün önce firar ettiği belirtildi. Gösteri merkezi yetkililerinin firari foku arama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

FOTOĞRAFLI

Firari fok vatandaşlar tarafından görüntülendi

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