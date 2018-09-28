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Firari Hamdi Akın İpek’in iade duruşması sona erdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2018 18:44 | Son Güncelleme

FETÖ "çatı davası"nın firari sanığı Hamdi Akın İpek'in Türkiye’ye iadesiyle ilgili davanın duruşması dördüncü günün sonunda tamamlandı - Hakim, kararın açıklanmasını 28 Kasım tarihine bıraktı

LONDRA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) "çatı davası"nın firari sanığı ve eski Koza Holding yöneticisi Hamdi Akın İpek'in Türkiye’ye iadesiyle ilgili davanın duruşması dördüncü gününde sona ererken, hakim kararını açıklamayı 28 Kasım'a bıraktı.

Firari İpek’in Londra’daki Westminster İlk Derece Mahkemesinde görülen Türkiye’ye iadesiyle ilgili davanın duruşması, bugünkü celselerle tamamlandı. Hakim, iade talebiyle ilgili kararını 28 Kasım tarihinde yapılacak duruşmada açıklayacağını bildirdi.

Duruşmada bugün sanık avukatlarının mahkemeye getirdiği “gizli tanık” dinlendi. “Tanık A” olarak adlandırılan kişinin, FETÖ’nün yargı yapılanması içinde yer alan ve 15 Temmuz FETÖ darbe girişiminin ardından firar eden bir örgüt üyesi olduğu öğrenildi.

Duruşmaya FETÖ'nün basın yapılanması içinde yer alan firari isimlerden Tarık Toros, Erhan Başyurt ve Turan Görüryılmaz'ın da aralarında olduğu bazı FETÖ üyeleri de katıldı.

Duruşmada İpek’in yanı sıra iadeleri istenen FETÖ’nün Irak imamı Talip Büyük ile eski Bank Asya Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çelik de hazır bulundu.

- Para karşılığında FETÖ'ye rapor yazan tanık

Mahkemede dün ve önceki gün dinlenilen diğer savunma tanığı Prof. Jeffrey Jowell’in, FETÖ’ye bağlı bir vakfa para karşılığında Türkiye hakkında rapor yazdığı ortaya çıkmıştı.

Savcının, Jowell’e “Fetullah Gülen’in başında olduğu bir vakıf için para karşılığında çalıştığınız doğru mu?” sorusu üzerine, İngiliz profesör vakfın avukatlarının kendisinden talepte bulunması üzerine müşteri olarak kabul edip rapor yazdığını doğrulamıştı.

Savcının soruları üzerine Jowell, raporunda görüşlerine yer verdiği 4 tanıkla hiç görüşmediğini ve raporu Türkiye’ye gitmeden masa başında hazırladığını da kabul etmişti.

Jowell’in yanı sıra İngiliz Muhafazakar Parti milletvekili Edward Garnier’in de imzasını taşıyan rapor, 2016 yılında The Times tarafından gündeme getirilmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında ağır ifadelerin yer aldığı rapor karşılığında Garnier’in 115 bin sterlin ücret aldığı ortaya çıkmıştı. Jowell’in aldığı ücret ise belirlenememişti.

Rapor, FETÖ’ye bağlı Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı’nın siparişi üzerine kaleme alınmıştı.

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