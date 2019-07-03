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Firari hükümlü cezaevi ziyaretinde yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2019 15:18 | Son Güncelleme

Firari hükümlü cezaevi ziyaretinde yakalandı

KIRŞEHİR (AA) - Isparta'da yargılandığı dava nedeniyle hakkında kesinleşmiş 4 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü kadın, 7 yıl sonra Kırşehir'deki cezaevinde yakınını ziyarete gelince yakalandı.

Alınan bilgiye göre, 2012 yılında "fuhuş yaptırmak" suçlamasıyla tutuksuz yargılandığı davada Isparta Sulh Ceza Hakimliğince hakkında 4 yıl 6 ay hapis cezası verilen A.D, Kırşehir Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda bulunan bir yakınını ziyarete geldi.

Güvenlik görevlilerinin kimlik kontrolünde, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlenen A.D, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yakalandı.

Adliyedeki işlemleri tamamlanan A.D, cezaevine gönderildi.

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Aranan kadın Kırşehir Emniyet Müdürlüğü

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