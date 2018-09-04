Firari hükümlü Gebze'de yakalandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 25 ayrı suçtan aranan ve hakkında kesinleşmiş 29 yıl 2 ay 21 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede son 4 ay içerisinde iki farklı iş yerinden 4 adet lüks otomobil ile farklı işyerlerinden nakit para, çek ve tabanca çalınması olaylarının faillerinin yakalanması için çalışma başlattı.

Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelilerden birinin 25 ayrı suçtan araması ve kesinleşmiş 29 yıl 2 ay 21 gün hapis cezası bulunan İ.Y. (29) olduğunu tespit etti.

Ekipler, Darıca'da belirlenen bir adrese düzenledikleri operasyonda şüpheli İ.Y'yi gözaltına aldı. Şüphelinin saklandığı evde yapılan aramada 1 tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Gebze Adliyesi'ne çıkarılan İ.Y, daha sonra cezaevine gönderildi.

Öte yandan, şüpheli İ.Y'nin mayıs ayında tutuklu bulunduğu Muğla'daki cezaevinden hakkındaki bir davanın duruşması için İstanbul'a götürülürken firar ettiği öğrenildi.

