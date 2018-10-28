Firari hükümlü kızının ihbarı sonucu yakalandı

Adana'da iki ayrı suçtan kesinleşmiş 7 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü, kendisine kötü davrandığı gerekçesiyle kızının polise başvurması üzerine evindeki gizli bölmede yakalandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Levent Mahallesi'nde yaşayan T.T. (21), polise başvurarak babası Engin T'nin kendisine kötü davrandığı iddiasıyla şikayetçi oldu.

Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları incelemede Engin T'nin "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak" ve "uyuşturucu ticareti yapmak" suçlarından toplam 7 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığını belirledi.

Bunun üzerine ekipler, Engin T'yi yakalamak için evin bulunduğu adrese sevk edildi. Bu sırada sokakta bulunan Engin T, polislerin geldiğini fark edince eve girip saklandı.

Engin T'nin yakını olan kadınlar R.T. ile Z.T. ise polislerin eve girmemesi için bahçedeki kangal cinsi iki köpekle direndi.

Polis ekipleri, etrafı tel örgüyle çevrili ve güvenlik kamerasıyla korunduğu görülen evin çevresinde güvenlik önlemi alarak köpeği etkisiz hale getirmesi için belediye ekiplerini çağırdı.