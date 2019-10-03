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Firari hükümlü kovalamaca sonucu yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2019 18:21 | Son Güncelleme

Kayseri'de polisleri fark edince evinin balkonundan atlayarak kaçan firari hükümlü, kovalamaca sonucu yakalanarak cezaevine teslim edildi

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de polisleri fark edince evinin balkonundan atlayıp kaçan firari hükümlü kovalamaca sonucu yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, "tehdit, dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve hırsızlık" gibi 10 farklı suçtan aranan ve 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Murat S'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Yeşil Mahalle'deki adresine düzenlenen operasyonda, polisleri fark edince müstakil evin balkonundan atlayarak kaçan Murat S, kovalamaca sonucu yakalandı.

Murat S. emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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Anahtar Kelimeler:
cezaevi firari hükümlü

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